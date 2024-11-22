Україна отримає $4,8 млрд за проєктом PEACE від Світового банку

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Про це йдеться на сторінці премʼєр-міністра Дениса Шмигаля у соціальній мережі Х 22 листопада. Ця програма підтримує критично важливі державні послуги, які охоплюють понад 13 млн українців.

Деталі

Премʼєр не уточнив, на які саме напрями підуть ці кошти, але наголосив, що допомога буде спрямована на фінансування ключових бюджетних програм у період війни.

Шмигаль подякував союзникам за їх непохитну підтримку України.

Контекст

PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни, йдеться на сайті банку.

Станом на червень 2023 року через проєкт було мобілізовано майже $20 млрд. Ці кошти спрямовуються на підтримку критично важливих державних послуг, які охоплюють понад 13 млн українців. Серед них – 10 млн пенсіонерів, 500 000 працівників освіти, 145 000 держслужбовців, 56 000 працівників служб екстреного реагування та більше 3 млн отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб.

Ще одним напрямком проєкту є підтримка критичної інфраструктури. Завдяки фінансуванню у 2022 році продовжили роботу 12 817 шкіл та 2 431 медичний заклад. Механізм роботи проєкту простий та прозорий: після здійснення урядом необхідних виплат, Світовий банк перевіряє звітність і відшкодовує кошти Міністерству фінансів України. Всі транзакції проходять регулярний аудит та верифікацію, що забезпечує цільове використання коштів.

На 21 листопада 2024 року в рамках програми PEACE Україна отримала $30,8 млрд, з яких $25,5 млрд – грантові кошти від США.

З 2022 по 2024 роки Україна загалом отримала $101 млрд зовнішньої фінансової допомоги, з яких $67 млрд – у вигляді кредитів, а $34 млрд – у вигляді безповоротних грантів.

13 листопада Україна та Світовий банк підписали фінансові угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови через ефективне фіскальне управління» (SURGE). Загальний обсяг фінансування проєкту становить $750 млн.