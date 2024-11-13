Управління публічними інвестиціями. Україна підписала угоди зі Світовим банком на $750 млн в рамках нового проєкту

Україна та Світовий банк підписали фінансові угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE), повідомляє пресслужба Мінфіну. Запланований загальний обсяг фінансування за проєктом – $750 млн.

Ключові факти

Реалізація SURGE має допомогти уряду покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим, покращити фіскальне управління на місцевому рівні, вдосконалити середньострокове та програмне бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

«Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України», – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікується, що Україна вже до кінця 2024 року виконає заходи, передбачені Угодою про позику з МБРР, та отримає кошти у сумі $400 млн.

Зокрема, підписано угоду щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії, а ще кредитну угоду обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.

Сторони підписали грантову угоду за інвестиційним компонентом «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG) обсягом $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Проєкт має підтримати ефективне впровадження інституційних реформ в межах SURGE.

Реалізація проєкту буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results).

Контекст

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

1 листопада стало відомо, що Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн. Вона має підтримати 20 000 малих та середніх підприємств. Очікується, що це допоможе створити або зберегти щонайменше 40 000 робочих місць.