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Світовий банк запускає нову програму підтримки українського бізнесу на майже $600 млн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн, йдеться у пресрелізі. Вона підтримає 20 000 малих та середніх підприємств (МСП) і допоможе створити або зберегти щонайменше 40 000 робочих місць.

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Ключові факти

  • Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). 
  • Фінансування програми може бути збільшене залежно від надходження додаткових коштів.
  • Програма має покращити ефективність державної підтримки МСП з акцентом на зелену конкурентоспроможність.
  • Програма покликана посприяти покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі «держава для бізнесу» (G2B) та надати можливість МСП отримати доступ до експортних ринків. 

Контекст

Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили.

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші поточні проєкти передбачають екстрене фінансування у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, житловому секторі та сільському господарстві. 

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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