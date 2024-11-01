Світовий банк запускає нову програму підтримки українського бізнесу на майже $600 млн

Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн, йдеться у пресрелізі. Вона підтримає 20 000 малих та середніх підприємств (МСП) і допоможе створити або зберегти щонайменше 40 000 робочих місць.

Ключові факти

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Фінансування програми може бути збільшене залежно від надходження додаткових коштів.

Програма має покращити ефективність державної підтримки МСП з акцентом на зелену конкурентоспроможність.

Програма покликана посприяти покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі «держава для бізнесу» (G2B) та надати можливість МСП отримати доступ до експортних ринків.

Контекст

Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили.

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші поточні проєкти передбачають екстрене фінансування у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, житловому секторі та сільському господарстві.

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.