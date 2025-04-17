Угода про надра. Зеленський заявив, що Україна та США можуть сьогодні підписати меморандум

Україна та США 17 квітня можуть підписати онлайн меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

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За його словами, кілька днів тому США запропонували повернутися до попереднього етапу співпраці – підписання меморандуму про наміри, поки триває робота юристів.

«Наші наміри позитивні, ми налаштовані конструктивно, і демонструємо це на практиці. Тому сьогодні онлайн може бути підписаний саме меморандум про наміри, а не фінальна угода. Я вважаю, що це важливий перший крок», – зазначив Зеленський.

Контекст

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США щодо участі американської сторони у розробці мінеральних ресурсів в Україні. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела та представника Мінфіну США, дискусії проходили у напруженій та «антагоністичній» атмосфері.

Попри це, 15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування й повідомив про намір продовжити діалог.

У вечірньому зверненні 16 квітня Зеленський заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені.