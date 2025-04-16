Угода про надра зі США. Свириденко заявила про «суттєвий прогрес» у переговорах і анонсувала меморандум

Технічні команди України та США ґрунтовно попрацювали разом над угодою про надра, повідомила перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко 16 квітня. За її словами, вже є «суттєвий» прогрес.

Ключові факти

«Позитивний новий крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах», – написала вона.

За її словами, Україна домовились з американською стороною «зафіксувати цей позитив» у відповідному меморандумі про наміри – найближчим часом планується завершити формалізацію угоди.

«Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим», – заявила Свириденко.

Вона зазначила, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України.

За словами Свириденко, угода «надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і США».

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому укладенні угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин. Уже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Україні було передано проєкт розширеної угоди, яка передбачає поглиблення співпраці в різних напрямах.

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США щодо доступу американської сторони до мінеральних ресурсів України. За даними Reuters, які підтверджують джерело та представник Мінфіну США, атмосфера була напруженою й «антагоністичною».

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустрічі технічних команд України та США з питань угоди про корисні копалини та анонсував їх продовження.