В Україні відновлено понад половину генеруючих потужностей, пошкоджених через російські атаки. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник 15 липня.

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За його словами, ремонтні роботи з відновлення енергетичних об’єктів проводяться щодня відповідно до затверджених графіків.

«Найбільших втрат зазнали теплова та гідрогенерація через російські атаки. Завдяки зусиллям енергетиків, координації уряду та підтримці міжнародних партнерів уже відновлено понад 50% пошкоджених потужностей», – заявив Колісник.

Він запевнив, що енергосистема наразі залишається стабільною та збалансованою. Ризики запровадження графіків відключень електроенергії можуть виникнути лише у разі нових атак РФ на енергооб’єкти.

Крім того, Колісник зазначив, що обсяги закачування газу до підземних сховищ поступово зростають.

«Темпи закачування газу в півтора раза перевищують минулорічні показники та відповідають запланованому графіку. Ми впевнені, що встигнемо накопичити необхідні запаси до початку опалювального сезону», – додав заступник міністра.

За його словами, Україна також матиме достатні резерви вугілля та ядерного палива для стабільного проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Контекст

За більш ніж три роки повномасштабної війни Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами, пошкодивши об’єкти генерації та передачі електроенергії, що спричинило перебої з електропостачанням.

За оцінками Київської школи економіки (KSE), станом на травень 2024 року прямі збитки енергетичного сектору України від російського вторгнення склали $56,2 млрд, включно з непрямими фінансовими втратами. Для відновлення зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було» необхідно $50,5 млрд.

Згідно з даними Світового банку, загальна сума, потрібна для повного відновлення України після російської агресії, становить $524 млрд.