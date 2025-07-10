Програма розвитку ООН спільно з урядом Норвегії запустили ініціативу на $200 млн для модернізації енергетичного сектору України. Про це повідомило Міністерство енергетики 10 липня.

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Проєкт поєднує короткострокові заходи для подолання енергетичної кризи та довгострокові реформи для створення децентралізованої й екологічної енергосистеми.

«Внесок Норвегії через ПРООН є ключовим для відновлення критичних послуг, ремонту пошкодженої інфраструктури та переходу до зеленої енергетики», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет наголосила, що Норвегія підтримує Україну в умовах атак на її енергетичну інфраструктуру.

Ініціатива передбачає відновлення тепло- та водопостачання для мільйонів українців, зокрема у прифронтових регіонах. Лікарні й водопостачальні підприємства отримають сонячні панелі та акумуляторні системи для забезпечення роботи під час відключень.

На Конференції з відновлення України Норвегія виділила €42 млн до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть відновити енергооб’єкти, захистити інфраструктуру від атак і розвинути сталу енергосистему.

Додатково Міжнародна фінансова організація NEFCO уклала угоду на €300 000 для підтримки енергоефективності та чистих енергетичних проєктів в Україні.

Контекст

За понад три роки повномасштабної війни Росія ракетами та дронами атакувала енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши об’єкти генерації й передачі електроенергії, що призвело до відключень електропостачання.

За оцінкою Київської школи економіки (KSE), станом на травень 2024 року прямі збитки енергетичного сектору України від російського вторгнення сягнули $56,2 млрд, включаючи непрямі фінансові втрати. Відновлення зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було» потребує $50,5 млрд.

За даними Світового банку, загальна сума, необхідна для відновлення України після російської агресії, становить $524 млрд.