Україна використовує стійкі до РЕБ дрони і має БПЛА з дальністю польоту до 1800 км – Федоров

Україна зосередила значну увагу на збільшенні виробництва та вдосконаленні технічних характеристик ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності для нанесення глибоких ударів по Росії. Про це сказав в інтервʼю Reuters віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, плани на 2025 рік – активний розвиток і впровадження безпілотних технологій та ШІ.

Ключові факти

Сили оборони України мають ударні безпілотники з дальністю польоту до 1800 км.

Українські захисники використовують десятки вітчизняних безпілотних систем із доповненим ШІ, що дає їм змогу бути ефективними в зонах, захищених ворожою РЕБ.

10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати продукти ШІ.

Україна тестує дрони для перехоплення російських дронів типу «Шахед».

Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників цього року, з яких 1,3 млн було поставлено, зокрема й недорогі FPV.

Пряма мова

«Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників із цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перші реальні використання дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені», – заявив Михайло Федоров.

Контекст

Раніше зʼявилася інформацію про усунення команди Мінцифри від управління закупівлями БПЛА, яке здійснює Держспецзвʼязку. Коментуючи цю інформацію, Федоров сказав, що створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір вигідно лише ворогам. Він наголосив, що у Мінцифри, Міноборони, Держспецзвʼязку, Офісу президента, Мінстратегпрому, Генштабу одна спільна ціль – захистити країну.

11 листопада стало відомо, що для Сил оборони до кінця року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети й артилерійські установки в межах домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на $629 млн. Услід за Данією Швеція заявила, що профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно з українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод з виробництва безпілотників. Виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.