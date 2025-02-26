Україні доведеться закупити від 1 до 2 млрд кубометрів газу для підготовки до наступного опалювального сезону – ДТЕК

Цього року Україні доведеться закупити від 1 до 2 млрд кубометрів газу, щоби підготуватися до наступного опалювального сезону, заявив в інтервʼю Bloomberg 26 лютого генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. За його словами, обсяг імпорту залежить від того, як швидко буде усунено наслідки атак РФ.

Ключові факти

«Це залежить від того, наскільки швидко ми відновимо нашу газову інфраструктуру та рівень видобутку, а також від того, яка погода буде», – заявив Тимченко.

Минулого року Україна отримала 724 млн. кубометрів газу з-за кордону, згідно з оцінками ExPro Consulting. Близько третини цього обсягу згодом було реекспортовано західним сусідам, які використовували сховища країни.

ДТЕК розраховує оголосити про угоду щодо імпорту скрапленого природного газу протягом найближчих двох місяців. Компанія веде переговори з кількома продавцями — здебільшого зі США — про дворічний контракт на постачання, сказав Тимченко.

За словами Тимченка, збитки газовій інфраструктурі ДТЕК від російських атак «не настільки значні». Близько 90% її генеруючих потужностей було пошкоджено, але більшу частину було відновлено до цієї зими. «Нам потрібно багато інвестувати у відновлення, – сказав Тимченко, додавши, що для усунення збитків цього року потрібно не менше €150 млн. – Наш план – подвоїти потужності з виробництва електроенергії».

Цей план включає відновлювані джерела енергії: компанія виділить близько €600 млн на вітропарк та сховища акумуляторних батарей протягом наступних двох років.

За словами Тимченка, компанія також інвестує в Румунію, Польщу та Хорватію, а також цікавиться Південно-Східною Європою, якщо там зʼявляться «хороші можливості».

Контекст

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Країна конкурує на жорсткому ринку, де ціни залишаються високими, оскільки Європа незабаром поповнюватиме виснажені запаси.

Уряд також розпочав підготовку до наступного опалювального сезону та розглядає такі варіанти, як збільшення внутрішнього видобутку газу та збільшення імпорту, заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль раніше цього місяця. Європейська комісія заявляє, що допоможе Україні у фінансуванні закупівель.