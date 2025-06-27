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«Юридичне мінне поле». Ресторани звинувачують, що вони дроблять бізнес на ФОПи. Чи можуть вони працювати повністю в білу?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Відкрити ФОП ресторанний бізнес клуб білого бізнесу /Shutterstock

Маржа ресторанів, які працюють у формі ТОВ і одного-двох ФОПів – 10-18% Фото Shutterstock

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Ресторан може приносити прибуток, працюючи на юрособі. Дроблення через ФОПи може збільшити маржу, але ускладнить залучення коштів. Чи можливо вести ресторанний бізнес по-білому, якщо ви не McDonalds?

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«У нас все чисто, але не хочемо привертати увагу податкової», – обгрунтовує потребу в анонімності власник ресторанної мережі з 15 закладів у Львові. Його бізнес працює в діапазоні 100–200 млн грн виторгу, понад 95% з нього отримує на ТОВ. Робота на загальній системі несе значно менші ризики, проте і скорочує прибуток, говорить він.

Поширеніша схема серед рестораторів – дроблення бізнесу через ФОПи, регулярно зазначає голова податкового комітету Данило Гетманцев. «Занижені в рази офіційні зарплати, окремі чеки на алкоголь та кухню», – описував він проблему галузі на своєму Telegram-каналі. За ресторанним КВЕД в Україні зареєстровано 67 639 ФОПів, юросіб – вчетверо менше, згідно з даними аналітичної платформи YC.Market. 

При роботі на ТОВ дорожча і складніша бухгалтерія, щоб нараховувати ПДВ, розповідав для матеріалу Forbes інший ресторатор зы Львівщини. «Маємо шість ФОПів на три ресторани, більшість із них ведуть родичі», – казав він. 

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