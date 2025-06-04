Українська розвідка зламала інформаційні ресурси російського конструкторського бюро «Туполєв», ключового підприємства у сфері стратегічної авіації РФ. Про це 4 червня пише «Українська правда» , посилаючись на джерело в спецслужбах.

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У результаті кібероперації було отримано доступ до внутрішньої документації підприємства, зокрема службової переписки, особистих даних працівників, їхніх адрес проживання, резюме інженерів, документів про закупівлі та протоколів конфіденційних нарад.

Співрозмовник УП зазначив, що розвідка тривалий час відстежувала документообіг «Туполєва», а отримана інформація дає змогу ідентифікувати осіб, які відповідають за обслуговування російської стратегічної авіації.

На завершення операції кіберфахівці розмістили на офіційному сайті КБ «Туполєв» зображення сови, що тримає в лапах російський літак як символ успішної атаки.

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«Фактично вся діяльність КБ «Туполєв» стала відкритою для української розвідки. Ми отримали вичерпні дані про осіб, причетних до роботи зі стратегічною авіацією РФ. Результати цієї операції матимуть відчутний вплив як на землі, так і в повітрі», – цитує УП джерело в спецслужбах.

Скриншот: УП

Контекст

Конструкторське бюро «Туполєв» займається розробкою та виробництвом літаків-ракетоносців і спеціалізованих авіаційних платформ. Починаючи з 2022 року, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підприємство перебуває під санкціями.