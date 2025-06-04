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Украинская разведка атаковала цифровые ресурсы производителя стратегической авиации РФ «Туполев» – УП

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская разведка взломала информационные ресурсы российского конструкторского бюро «Туполев», ключевого предприятия в сфере стратегической авиации РФ. Об этом 4 июня пишет «Украинская правда», ссылаясь на источник в спецслужбах.

Подробности

  • В результате кибероперации был получен доступ к внутренней документации предприятия, в частности, служебной переписке, личным данным работников, их адресам проживания, резюме инженеров, документам о закупках и протоколам конфиденциальных совещаний.
  • Собеседник УП отметил, что разведка длительное время отслеживала документооборот «Туполева», а полученная информация позволяет идентифицировать лиц, отвечающих за обслуживание российской стратегической авиации.
  • В завершение операции киберспециалисты разместили на официальном сайте КБ «Туполев» изображение совы, держащей в лапах российский самолет как символ успешной атаки.
Украинская разведка атаковала цифровые ресурсы производителя стратегической авиации РФ «Туполев» – УП /Фото 1
  • «Фактически вся деятельность КБ «Туполев» стала открытой украинской разведке. Мы получили исчерпывающие данные о лицах, причастных к работе со стратегической авиацией РФ. Результаты этой операции будут иметь ощутимое влияние как на земле, так и в воздухе», – цитирует УП источник в спецслужбах.
Украинская разведка атаковала цифровые ресурсы производителя стратегической авиации РФ «Туполев» – УП /Фото 2

Скриншот: ВВЕРХ

Контекст

Конструкторское бюро «Туполев» занимается разработкой и производством самолетов-ракетоносцев и специализированных авиационных платформ. Начиная с 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями.

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