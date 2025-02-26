Український Velta Holding відклав будівництво титанового заводу в США за $100 млн. Forbes дізнався причини

Ключові факти

«Поки заморозили до більш стабільних часів», – повідомив Бродський. Основною причиною він назвав брак фінансування для проєкту.

Наприкінці 2024-го Velta Holding підписала угоду з експортно-імпортним банком США (EXIM) про позику $60 млн для будівництва в США заводу групи. Однак для запуску проєкту будівництва, частину суми Velta має інвестувати самотужки, пояснив Бродський.

За його словами, для реалізації проєкту необхідно щонайменше $100 млн. Тільки на проєктування заводу потрібно $6 млн, які Velta наразі не може профінансувати.

«Війна в Україні значно ускладнила генерацію прибутку та залучення інвесторів», – пояснив СЕО компанії.

Контекст

Velta Holding — українська гірничодобувна компанія, що спеціалізується на видобутку та переробці титанових руд.

Торік виторг української «дочки» – ТОВ ВКФ «Велта» скоротився на понад 25% – до 1,07 млрд грн, за даними «Опендатабот». Збиток компанії сягнув 780 млн грн.

Завод у США мав бути частиною глобального ланцюга постачання титану Velta, щоб забезпечити американський ринок стратегічним металом.

«Велта» оголосила про плани побудувати завод у США ще у квітні 2023 рок. Ідея реалізувати цей проєкт виникла ще до початку повномасштабного вторгнення, коли «Велта» вже мала намір спорудити завод в Україні та ОАЕ. Однак війна внесла корективи, змусивши перенести проєкт, пояснював Бродський.

За оптимістичним сценарієм будівництво мало розпочатися на початку 2025 року й завершитися у 2026 році, повідомив Бродський Forbes Ukraine в грудні.

Cполучені Штати на 100% імпортують титанову губку, яка є основою для виробництва авіаційних деталей, зброї та медичних імплантів. Головні постачальники – Японія та Саудівська Аравія, але 70% світового виробництва титанової губки контролює Китай.

США хочуть зменшити залежність від Китаю, і Україна, володіючи одними з найбільших запасів титану в Європі має реальний шанс витіснити російський титан з ринку США та ЄС, переконаний Бродський. За його словами, «Велта» експортує до 100% своєї продукції, з яких 50% йде в Європу, а решта – в США.