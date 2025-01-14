Українські аграрії та переробники зібрали $9,2 млрд від олійного експорту в 2024 році

Експорт соняшникової олії приніс $5,1 млрд, ріпаку – $1,85 млрд, сої – $1,3 млрд, свідчать дані Державної митної служби України. Саме ріпак став проривом року для галузі, давши додатково 58% експортного виторгу за рахунок зростання і обсягів, і цін.

Ключові факти

У 2024 році Україна експортувала 7,7 млн т насіння і плодів олійних рослин, що на 3,6% більше ніж у 2023 році.

Проте за рахунок зростання цін виторг від експорту олійних збільшився значно сильніше: на 20,4% до $3,4 млрд. За підсумком 2024 року він перевищив обсяг, який був до повномасштабного вторгнення на $1 млрд, але на $0,4 млрд ніж було у 2022 році.

Зокрема потужна динаміка спостерігалася на ринку ріпаку, експорт якого у 2024 році збільшився на 28% до 3,9 млн т, а у грошовому вимірі – на 58% до $1,85 млрд.

Найбільшими імпортерами українського ріпаку є Німеччина – 36,1% від загального обсягу, Бельгія – 25,6%, Нідерланди – 12,7%.

Натомість обсяги ріпакової олії в 2024 році, навпаки, скоротилися на 29% у фізичному вимірі (до 270 000 т) та на 24% – у вартісному (до $239 млн).

Загалом жирів та олій тваринного або рослинного походження поставлено на експорт 6,7 млн т, що на 3,9% більше ніж у 2023-му.

Незважаючи на стрімке зростання світових цін в останні місяці, середньорічна експортна ціна соняшникової олії за підсумками календарного 2024 року виявилась навіть трохи нижчою, ніж в 2023-му: фізичний експорт соняшникової олії зріс на 4,7% до 6 млн т, проте збільшився лише на 2,3% до $5,1 млрд.

Найбільшими імпортерами української соняшникової олії є Індія – 13,9% від загального обсягу, Іспанія – 11,5% та Румунія – 9,2%.

Контекст

В грудні 2023/2024 маркетингового року з України було експортовано майже 672 000 т соняшникової олії. Це на 25% більше, ніж у листопаді, і максимальний місячний обсяг відвантажень із січня 2022-го.

Обсяги виробництва та експорту олії соняшникової у 2023/2024 маркетинговому році перевищили деякі довоєнні періоди. Вперше перероблено 1 млн т насіння ріпаку.

Україна в 2024 році зібрала близько 6 млн т сої та понад 10 млн т соняшнику, свідчать розрахунки Forbes. Врожай сої перевищить минулорічний рекорд одразу на більш як 1 млн т.