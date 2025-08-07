Українські доларові облігації досягли чотиримісячного максимуму після того, як Кремль підтвердив плани зустрічі між лідерами Росії та США, що пожвавило сподівання на можливе перемир’я між Москвою та Києвом. Про це пише Bloomberg 7 серпня.

Деталі

Українські цінні папери стали найкращими за результативністю у четвер серед ринків, що розвиваються, та прикордонних ринків, які відстежує Bloomberg. Деякі з цих облігацій досягли найвищих показників за останні чотири місяці.

Зростання вартості українських облігацій прискорилося після заяви Дональда Трампа в середу про те, що є велика ймовірність його зустрічі з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом для чергової спроби досягнення миру між двома країнами.

Ралі посилилося після того, як у четвер Кремль підтвердив, що Росія та США домовилися про місце проведення зустрічі, яка має відбутися наступного тижня.

Українська доларова облігація з погашенням у лютому 2029 року зросла більш ніж на 3 центи до 65 центів, а інші цінні папери також продемонстрували зростання.

Проте українські облігації все ще торгуються значно нижче рівня, який спостерігався у лютому, коли ще зберігалися сподівання, що Трамп виконає передвиборчі обіцянки щодо встановлення миру в Україні на початку свого президентства, пише видання.

Це позитивний сигнал, тому облігації зростають, але для подальшого зростання потрібне продовження цих тенденцій, говорять аналітики. Зазначається, що тепер увага зосереджена на тому, що обговорюватимуть на цих зустрічах.

Контекст

6 серпня спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів зустріч із Володимиром Путіним. Зустріч відбулася за день до завершення ультиматуму, висунутого Дональдом Трампом, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. У разі невиконання умов президент США пригрозив запровадити 100% мита на імпорт товарів із Росії та її торговельних партнерів. Після зустрічі Трамп повідомив про «значний прогрес» у переговорах.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що існує «висока ймовірність» проведення найближчим часом тристоронньої зустрічі за участю президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.