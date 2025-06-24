Україна отримала дозвіл на експорт м’яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва до Султанату Оман, ставши дев’ятим новим ринком для української продукції. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 24 червня.

Деталі

«Відкриття ринку Оману є важливим кроком для розширення експортного потенціалу України», – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Українські компанії тепер можуть постачати до Оману птахівничу продукцію, що відповідає ветеринарно-санітарним стандартам цієї країни, включаючи вимоги до виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування.

Форму ветеринарного сертифіката, узгоджену з владою Оману, опубліковано на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Контекст

У 2024 році експорт українського м’яса птиці наблизився до $1 млрд, що на третину більше, ніж за попередні чотири роки. Водночас у тоннах обсяг експорту зменшився на 2,2% і склав 449 000 тонн. За словами генерального директора УКАБ Олега Хоменка, зростання вартості пов’язане з розширенням поставок на преміальні ринки, зокрема до країн ЄС, де ціни вищі.

Виробництво м’яса птиці в Україні залишається стабільним, незважаючи на війну, і становить 1,3-1,4 млн тонн щорічно у 2021-2024 роках. Приблизно 40% цієї продукції йде на експорт. У 2024 році ключовими імпортерами були Нідерланди, Саудівська Аравія та Словаччина.

Лідером з виробництва та експорту курятини в Україні є компанія МХП, що належить Юрію Косюку. Минулого року вона реалізувала 652 000 тонн м’яса птиці на суму $1,3 млрд, з яких 60% було експортовано. Детальніше про інших провідних експортерів читайте у матеріалі Forbes.