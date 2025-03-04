Українські акції та євробонди продовжують падати на новинах зі США

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) у вівторок, 4 березня, продовжили падіння після обвалу індексу на 15,3% у понеділок, спричиненого сваркою між президентами України та США минулої п’ятниці. Про це пише «Інтерфакс-Україна» . Зазначається, що негативний тренд посилився новинами про зупинку військової допомоги Україні.

Деталі

За даними WSE, акції компанії Milkiland втратили 11,65% вартості, агрохолдинги «Агротон» та «ІМК», чиї землі розташовані неподалік лінії фронту, подешевшали на 2,14% та 5,58% відповідно. Акції KSG-Agro знизилися на 7,26%, а найбільшого українського виробника цукру «Астарти» – на 3,23%.

Найбільше падіння зафіксовано у Coal Energy: акції компанії, шахти якої зупинені через війну, впали на 13,17%, хоча раніше вони демонстрували найшвидше зростання серед паперів індексу.

Поза межами індексу акції «Кернел», провідного виробника олії в Україні, подешевшали на 9,09% через низький free-float. Загальний індекс WIG також просів на 2,4% від початку торгів у вівторок на тлі торговельних війн США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

На Лондонській фондовій біржі, де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, акції агрохолдингу МХП (лідера з виробництва курятини в Україні) знизилися у понеділок на 1,64%, тоді як акції гірничо-рудної Ferrexpo впали на 7,93%.

На ринку українських єврооблігацій негативні новини з США посилили падіння котирувань на 0,6-2,6%. Євробонди з погашенням у 2029 році тепер торгуються на рівні 68,2% від номіналу, а з погашенням у 2036 році – на рівні 52,9%. ВВП-варранти втратили 1,6% вартості, опустившись до 77,2% від умовного номіналу.

Контекст

28 лютого у Вашингтоні відбулася напружена зустріч між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Венсом і президентом України Володимиром Зеленським, яка закінчилася гучним конфліктом. Трамп звинуватив Зеленського у небажанні йти на мирні переговори, після чого українську делегацію попросили покинути Білий дім.

Журналістка Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на джерела з оточення Трампа, повідомила, що американський президент фактично «виставив» Зеленського за двері. За інформацією інсайдерів, ініціатива розриву зустрічі належала саме Трампу, а не українській стороні.

Джерела зазначають, що Україна намагалася налагодити відносини з новою адміністрацією США, однак держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц чітко дали зрозуміти делегації: Зеленський зможе повернутися лише з конкретною готовністю до переговорів. У підсумку заплановане підписання угоди щодо корисних копалин так і не відбулося.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в інтерв’ю Fox News зазначила, що Зеленський не визнає реалій війни та сподівається на безумовну підтримку США, не проявляючи вдячності. Вона підкреслила, що нова адміністрація не має наміру безконтрольно фінансувати конфлікт, адже американці втомилися від постійних витрат. Левітт додала, що Трамп прагне якнайшвидше завершити війну, а Зеленський упустив можливість укласти вигідну для обох країн угоду.

Після цього інциденту, 3 березня, котирування українських єврооблігацій обвалилися до місячного мінімуму.