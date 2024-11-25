В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на нерухомість після завершення будівництва

В Україні відтепер права власності реєструються автоматично після введення обʼєкта будівництва в експлуатацію, без участі державного реєстратора, повідомляє Мінрозвитку громад та територій 25 листопада. Перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися.

Ключові факти

Сервіс дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню.

Функціонал дає змогу одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності.

Запровадження автоматичної реєстрації зменшує навантаження на державних реєстраторів і підвищує ступінь захищеності прав осіб на нерухоме майно. Оскільки виключає можливість проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, що можуть бути подані державному реєстратору.

Сервіс дозволяє ДРРП отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об’єктів, щодо яких зареєстровано спеціальне майнове право на:

подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок); майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення); зареєстроване майнове право чи право власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо)

Контекст

У липні Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дає змогу безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості. Сервіс забезпечує визначення вартості 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу.

У жовтні в Україні розпочав роботу адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні, спеціальне держпідприємство також буде адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Єдиного державного реєстру адрес. Завданням ДП «Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні» є забезпечення прозорості управління кадастром. Управління кадастром передбачає впровадження сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проектування, забудови та управління нерухомістю по всій країні.