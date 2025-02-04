«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла у восьми областях

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення, повідомляє пресслужба «Укренерго» 4 лютого. Рішення повʼязано з пошкодженням об’єктів генерації та передачі електроенергії внаслідок атак РФ.

Ключові факти

За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 4 лютого станом на 7:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня.

Водночас українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Енергетики закликали до ощадливого споживання електроенергії у період з 7:00 до 22:00.

Контекст

1 лютого Росія атакувала ракетами та ударними БПЛА Україну, «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

3 лютого були застосовані аварійні відключення у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях.