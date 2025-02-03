Україна у січні скоротила імпорт електроенергії на 56%, третина поставок – з Польщі

Україна зменшила імпорт електроенергії у січні 2025 року на 56% порівняно з груднем – до майже 189 000 МВт·год. Близько третини обсягів було поставлено з Польщі. Про це йдеться у результатах моніторингу ExPro Electricity.

Деталі

Скорочення імпорту стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та достатності ресурсу від внутрішніх виробників, говорять аналітики.

Польща забезпечила 30% імпорту, Угорщина – 25,5%, а Словаччина – майже 25%. Падіння обсягів відбулося за всіма напрямами. Водночас порівняно із січнем 2024 року імпорт електроенергії зріс на понад 50%.

Контекст

У червні 2024 року Україна імпортувала 858 400 МВт·год електроенергії – найбільший місячний обсяг за останнє десятиліття. Вартість імпорту склала $79 млн, повідомляє Державна митна служба.

Обсяг імпорту майже подвоївся порівняно з травнем (448 200 МВт·год) і зріс у 20 разів порівняно з червнем 2023 року (43 700 МВт·год). Витрати на закупівлю електроенергії з Європи зросли удвічі.

З 1 грудня 2024 року максимальна потужність імпорту електроенергії з країн ЄС зросла з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Це стало можливим завдяки домовленостям між Україною та Європейським Союзом.

Імпорт електроенергії залишається критично важливим для підтримки стабільності енергосистеми, яка страждає від постійних обстрілів. Україна отримала гарантовані 250 МВт у режимі аварійної допомоги.