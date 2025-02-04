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«Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в восьми областях

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения, сообщает пресс-служба «Укрэнерго» 4 февраля. Решение связано с повреждением объектов генерации и передачи электроэнергии в результате атак РФ.

Ключевые факты

  • По данным «Укрэнерго», потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. 4 февраля по состоянию на 7:30 его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день.
  • В то же время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
  • Энергетики призвали к экономному потреблению электроэнергии в период с 7:00 до 22:00.

Контекст

1 февраля Россия атаковала ракетами и ударными БПЛА Украину, «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

3 февраля были применены аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях.

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