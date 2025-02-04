«Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в восьми областях

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения, сообщает пресс-служба «Укрэнерго» 4 февраля. Решение связано с повреждением объектов генерации и передачи электроэнергии в результате атак РФ.