«Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в восьми областях

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения, сообщает пресс-служба «Укрэнерго» 4 февраля. Решение связано с повреждением объектов генерации и передачи электроэнергии в результате атак РФ.
Ключевые факты
- По данным «Укрэнерго», потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. 4 февраля по состоянию на 7:30 его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день.
- В то же время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
- Энергетики призвали к экономному потреблению электроэнергии в период с 7:00 до 22:00.
Контекст
1 февраля Россия атаковала ракетами и ударными БПЛА Украину, «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
3 февраля были применены аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях.
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