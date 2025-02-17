«Укрпошта» піднялася в рейтингу Всесвітнього поштового союзу

АТ «Укрпошта» покращила свої позиції в рейтингу Всесвітнього поштового союзу (ВПС). У 2024 році компанія піднялася з групи країн з середніми показниками (5-7 балів) до групи з найвищими (8-10 балів), отримавши 8 балів із 72,7, порівняно з 6 балами торік. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

Деталі

Цей результат є найкращим серед країн СНД, незважаючи на наявність великих інвестицій і субсидій у інших регіонах, заявив Смілянський.

Згідно зі звітом ВПС, в групі з рейтингом 8 балів знаходяться пошти Білорусі, Болгарії, Чехії, Індонезії, Казахстану, Молдови, Росії та інших країн. Найвищі бали – 9 та 10 – отримали поштові служби країн з розвиненою інфраструктурою та інноваціями, таких як Австралія, Франція, Німеччина, Японія, Нідерланди та США.

Гендиректор «Укрпошти» наголосив, що компанії вдалося значно покращити кілька ключових показників: надійність доставки, географію охоплення та відповідність бізнес-моделі. Зокрема, показник надійності (reliability) зріс з 82,6 до 91 бала, а географія доставки (reach) зросла утричі – з 31,6 до 87,9 балів. Покращився показник відповідності бізнес-моделі, який подвоївся – з 9,9 до 21,9 балів.

Смілянський зазначив, що ці результати були досягнуті ще до 100%-ї автоматизації сортування, повної цифровізації процесів і запуску нових послуг, таких як банківські операції та аптеки. У компанії ставлять за мету досягти максимального рейтингу 9 балів у 2025 році, а в майбутньому – 10 балів.

Контекст

У квітні 2023 року «Укрпошта» розпочала впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних посилок, запустивши перший конвеєр на 64 напрямки. Тоді генеральний директор компанії Ігор Смілянський прогнозував, що повна автоматизація процесу сортування відбудеться у 2024 році.

У листопаді 2024 року компанія оновила стандарти пакування відправлень завдяки впровадженим автоматизованим лініям, що дозволяють доставляти посилки між містами України вже наступного дня. Усі відправлення, які обробляються на цих лініях, повинні бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети відповідно до розмірів. Для зручності клієнтів «Укрпошта» безкоштовно надає пакети для дрібних посилок.

4 лютого 2025 року Смілянський оголосив, що компанія завершила перехід на автоматизоване сортування, встановивши останні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі. Тепер усі посилки сортуються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва. За його словами, «Укрпошта» інвестувала понад 1 млрд грн у цей проєкт автоматизації, який розпочався в квітні 2023 року.