«Укрпошта» повністю автоматизувала сортування посилок

«Укрпошта» повністю відійшла від ручного сортування посилок, встановивши останні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський 4 лютого. Далі у планах компанії – повна автоматизація сортування листів і газет.

Ключові факти

За словами очільника компанії, тепер 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва.

Смілянський нагадав, що проєкт з автоматизації розпочався у квітні 2023 року і у нього «Укрпошта» вклала понад 1 млрд грн власних коштів.

Протягом першого кварталу поштовий оператор має намір впровадити систему, завдяки якій у новому застосунку можна буде бачити шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення.

«Укрпошта» планує допрацювати логістику, щоб ця доставка відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове, або за декілька днів, якщо можна почекати і заплатити менше.

Водночас, на думку гендиректора компанії, «головний етап пройдено», і тепер можна спостерігати за своїми посилками в реальному часі. «Вже сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше. А далі буде ще краще», – написав він.

Контекст

У квітні 2023 року «Укрпошта» почала впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних посилок. Компанія запустила перший конвеєр на 64 напрямки. Тоді Смілянський прогнозував, що компанія повністю перейде на автоматизований режим сортування по всій країні у 2024 році.

У листопаді 2024-го «Укрпошта» оновила стандарти пакування відправлень через впровадження автоматизованих сортувальних ліній, які дають змогу доставляти відправлення між містами України вже на наступний день. Усі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Для зручності клієнтів «Укрпошта» надає пакети для дрібних відправлень безкоштовно.