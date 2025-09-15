«Укрпошта» запустила мобільний застосунок, який уже доступний для завантаження в App Store та Google Play у бета-версії. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський 15 вересня.
- «Так, він трохи затримався в дорозі, але тепер працює швидше, ніж ви встигаєте відкрити коментарі», – пожартував Смілянський у Facebook. Раніше запуск застосунку був запланований ще на 2024 рік, але з ряду причин його перенесли.
- Новий застосунок дозволяє користувачам автоматично відстежувати всі посилки, прив’язані до їхнього номера телефону, отримувати детальну інформацію про відправлення та push-сповіщення про зміни статусу доставлення.
- Також в застосунку доступна інтерактивна мапа відділень з можливістю прокладання маршрутів та функція онлайн-оплати при створенні відправлень.
- Розробка застосунку запланована у три етапи. На другому етапі додадуть можливість переадресації та зміни отримувача (безкоштовно до прибуття у відділення), а також оплату посилок отримувачем. Третій етап передбачає розширення функціоналу для приймання платежів та замовлення товарів.
- Смілянський наголосив, що застосунок – це власна розробка без залучення сторонніх компаній.
У 2024 році «Укрпошта» вклала приблизно 1 млрд грн у автоматизацію своїх процесів. У лютому компанія завершила повну автоматизацію сортування посилок.
Впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних відправлень розпочалося у квітні 2023 року. Тоді генеральний директор Ігор Смілянський передбачав, що у 2024 році «Укрпошта» повністю перейде на автоматизоване сортування по всій Україні.
У листопаді 2024 року «Укрпошта» оновила вимоги до пакування відправлень у зв’язку з використанням нових сортувальних ліній. Це дозволяє доставляти посилки між містами України вже наступного дня. Усі відправлення, що обробляються на автоматизованих лініях, повинні бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, які відповідають розмірам вмісту. Для зручності клієнтів «Укрпошта» безкоштовно надає пакети для дрібних відправлень.
