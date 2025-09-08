«Укрпошта» запускає у своїх відділеннях «Експрес-вікно» для швидшого обслуговування клієнтів, які отримують або відправляють посилки та листи. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Деталі

Пілотний проєкт «Експрес-вікно» стартував 8 вересня у понад 1 500 міських відділеннях «Укрпошти».

«Щоб зменшити черги, ми запровадили «Експрес-вікно», позначене чорно-жовтими кольорами. У ньому можна швидко отримати або відправити посилку, забрати лист чи оформити післяплату», – зазначив Смілянський.

Він додав, що завдяки новій системі управління посилками їх видача займатиме 30-45 секунд. Також «Укрпошта» надаватиме безкоштовні пакети для відправлення у всіх відділеннях.

Інші послуги, такі як виплата пенсій, прийом платежів чи відправка листів, будуть доступні в універсальних вікнах.

Контекст

Щомісяця «Укрпошта» обробляє приблизно 350 000 експортних відправлень для українських компаній, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Основними ринками для українських товарів є США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Франція та Австралія, причому половина всіх експортних відправлень припадає на Сполучені Штати.

У червні «Укрпошта» підписала угоду з Поштовою службою США після більш ніж дворічної підготовки. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, деталі угоди є конфіденційними, але ключовим її елементом стало відкриття для доставки чотирьох американських аеропортів: Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка. Смілянський також зазначив, що після запровадження в США 10% мита на комерційні відправлення вартістю до $800 «Укрпошта» продовжить доставку до цієї країни. При цьому середня вартість доставки зросте на $1,5-3.

