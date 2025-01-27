«Укрцукор» назвав п'ятірку найбільших виробників цукру у 2024-му

У сезоні-2024 в Україні працювали 29 цукрових заводів, які сумарно виробили 1,8 млн т цукру, повідомила Національна асоціація цукровиків («Укрцукор») 27 січня. Найбільшим виробником став «Радехівський цукор».

Ключові факти

За результатами виробничого сезону 2024 найбільшими виробниками цукру в країні стали:

«Радехівський цукор», частка якого у виробництві склала 31% «Астарта» – 21% «Укрпромінвест-Агро» – 14% Теофіпольський цукровий завод – 6% «Аспік Груп» – 6%

Всього 28 заводів-членів «Укрцукор» виробили 1,72 млн. т. цукру. Ще виробництво здійнював ще один цукровий завод, який не входить в Асоціацію. За оціночними даними, загальне виробництво цукру в країні склало 1,8 млн. т.

Таким чином, обсяг виробництва минулого року фактично дорівнює показникам 2023 року, коли в країні було вироблено 1,826 млн.т.

Контекст

У 2024-му українські цукровики встановили історичний рекорд по експорту цукру, спрямувавши на зовнішні ринки 746 300 т цукру на суму $419 млн, повідомила асоціація. 40% експорту у 2024 році було спрямовано у країни Європейського Союзу, 60% склав експорт на Світовий ринок.

На Світовому ринку основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.

Завдяки чому зріс експорт, як цукровики змогли обійти посуху та чи вдасться побити рекорд у 2025-му – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.