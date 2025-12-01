Деталі

Цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявки через застосунок «Дія» саме 16 листопада, включно з батьками, що оформлювали виплату на дітей. Загальна сума другої хвилі перевищує 3 млрд грн.

Для порівняння: у першій хвилі 1000 грн вже надійшли 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних допомог, які обслуговуються через «Укрпошту», а також 1,7 млн користувачам «Дії», які встигли подати заявку в перший день програми – 15 листопада.

Українці активно використовують отримані кошти, найчастіше сплачуючи комунальні послуги, купуючи книги та роблячи благодійні внески. На ці цілі вже витрачено 473 млн грн.

Станом на 1 грудня загалом подано понад 14 млн заявок: 11,4 млн – через «Дія» (з них 2,9 млн – на дітей), майже 700 000 – у відділеннях «Укрпошти», плюс автоматично нараховано 1,8 млн пенсіонерам і отримувачам соцдопомог. Подати заявку на виплату ще можна до 24 грудня включно.

Контекст

Міністерство економіки оновило список товарів і послуг, які можна оплачувати коштами з програми «Національний кешбек» – ініціативи для стимулювання попиту на вітчизняні продукти та послуги. Оновлення повʼязане з підготовкою до старту нової програми «Зимова підтримка», де кожен українець отримає одноразову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». Деталі змін у переліку – за посиланням.