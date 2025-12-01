Кабінет Міністрів України розпочав другу хвилю виплат одноразової допомоги у розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 1 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявки через застосунок «Дія» саме 16 листопада, включно з батьками, що оформлювали виплату на дітей. Загальна сума другої хвилі перевищує 3 млрд грн.
- Для порівняння: у першій хвилі 1000 грн вже надійшли 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних допомог, які обслуговуються через «Укрпошту», а також 1,7 млн користувачам «Дії», які встигли подати заявку в перший день програми – 15 листопада.
- Українці активно використовують отримані кошти, найчастіше сплачуючи комунальні послуги, купуючи книги та роблячи благодійні внески. На ці цілі вже витрачено 473 млн грн.
- Станом на 1 грудня загалом подано понад 14 млн заявок: 11,4 млн – через «Дія» (з них 2,9 млн – на дітей), майже 700 000 – у відділеннях «Укрпошти», плюс автоматично нараховано 1,8 млн пенсіонерам і отримувачам соцдопомог. Подати заявку на виплату ще можна до 24 грудня включно.
Контекст
Міністерство економіки оновило список товарів і послуг, які можна оплачувати коштами з програми «Національний кешбек» – ініціативи для стимулювання попиту на вітчизняні продукти та послуги. Оновлення повʼязане з підготовкою до старту нової програми «Зимова підтримка», де кожен українець отримає одноразову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». Деталі змін у переліку – за посиланням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.