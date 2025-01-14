Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах. Що змінилося

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов, що спрощують відкриття аптек у сільській місцевості. Про це 14 січня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Мета – полегшення бізнесменам вибору приміщень для аптечних закладів, а також спрощення їхнього планування та облаштування.

Деталі

Згідно з новими правилами, для отримання ліцензії більше не потрібно здійснювати складні архітектурні перебудови приміщень – достатньо просто відповідно до нових вимог зонувати простір аптеки.

Тепер можна буде використовувати приміщення менших розмірів та за меншу орендну плату: мінімальна площа торгового залу для аптек у селищах зменшена з 13,5 кв. м. до 11 кв. м. При цьому загальна площа аптек залишилася незмінною – 30 кв. м.

Для аптек у селах більше не обовʼязково виділяти окремі приміщення для зберігання ліків і кімнат для працівників. Тепер на загальній площі (не менше ніж 18 кв. м.) досить виділити торгівельну зону площею не менше 6 кв. м.

Контекст

В Україні лише 11% сіл мають аптеки, що ускладнює доступ до лікарських засобів. Зараз у селах працює близько 5700 аптек. Для жителів віддалених територій доступні послуги доставки ліків через Укрпошту та мобільні аптечні пункти.

4 серпня 2023 року уряд дозволив ліцензованим роздрібним продавцям лікарських засобів створювати мобільні аптечні пункти. Ці пункти будуть працювати тільки в сільській місцевості, де немає стаціонарних аптек, а також на прифронтових територіях. Наразі працює 26 пунктів у 13 областях з планами на розширення.