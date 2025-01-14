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Правительство упростило требования для открытия аптек в селах. Что изменилось

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров Украины принял изменения в лицензионные условия, упрощающие открытие аптек в сельской местности. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Цель – облегчение бизнесменам выбора помещений для аптечных заведений, а также упрощение их планирования и обустройства.

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Подробности

  • Согласно новым правилам, для получения лицензии больше не нужно производить сложные архитектурные перестройки помещений, достаточно просто в соответствии с новыми требованиями зонировать пространство аптеки.
  • Теперь можно будет использовать помещения меньших размеров и за меньшую арендную плату: минимальная площадь торгового зала для поселков уменьшена с 13,5 кв. м до 11 кв. м.
  • Для аптек в селах больше не обязательно выделять отдельные помещения для хранения лекарств и комнат для работников. Теперь на общей площади (не менее 18 кв. м.) достаточно выделить торговую зону площадью не менее 6 кв. м.

Контекст

В Украине только в 11% сел есть аптеки, что затрудняет доступ к лекарственным средствам. Сейчас в селах работает около 5700 аптек. Для жителей отдаленных территорий доступны услуги доставки лекарств через Укрпочту и мобильные аптечные пункты.

4 августа 2023 года правительство разрешило лицензированным розничным продавцам лекарственных средств создавать мобильные аптечные пункты. Эти пункты будут работать только в сельской местности, где нет стационарных аптек, а также на прифронтовых территориях. В настоящее время работают 26 пунктов в 13 областях с планами на расширение.

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