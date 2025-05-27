Кабінет Міністрів України 27 травня затвердив виділення понад 4,3 млрд грн на підтримку АТ «Укрзалізниця» для забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень під час воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
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Деталі
- Кошти підуть на: рейси до регіонів із бойовими діями або їхньою загрозою, транспортування поранених військових, забезпечення доступних перевезень для ВПО, військовослужбовців та їхніх сімей.
- Зазначається, що попри зростання витрат, тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року, а на вантажні – з середини 2022 року.
- Держпідтримка допоможе зберегти доступність транспортних послуг і конкурентоспроможність українських товарів, повідомили у міністерстві. Зазначається, що рішення відповідає європейській практиці, де країни ЄС регулярно надають значну підтримку соціально важливим перевезенням та інфраструктурі.
Контекст
Раніше «Укрзалізниця» разом із Міністерством розвитку громад та територій звернулася до прем’єр-міністра України з проханням погодити відшкодування цих витрат із резервного фонду держбюджету.
«Укрзалізниця» аналізує рішення щодо єврооблігацій та покращення ліквідності. У липні 2026 року компанії необхідно виплатити значну частину боргу за єврооблігаціями, одночасно фінансуючи капітальні інвестиції та поточні витрати для забезпечення безперебійних перевезень і післявоєнного відновлення.
Згідно з фінансовим планом на 2025 рік, пасажирські перевезення принесуть збиток у 22 млрд грн, а прибутковими залишаються лише міжнародні рейси.
«Ми оцінюємо прибутковість кожного рейсу. Якщо залишити лише прибуткові маршрути, це буде 5-7% від усієї мережі, а решту, включно з приміськими, доведеться закрити», – зазначив гендиректор УЗ Олександр Перцовський.
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