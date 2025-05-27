Кабінет Міністрів України 27 травня затвердив виділення понад 4,3 млрд грн на підтримку АТ «Укрзалізниця» для забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень під час воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Деталі

Кошти підуть на: рейси до регіонів із бойовими діями або їхньою загрозою, транспортування поранених військових, забезпечення доступних перевезень для ВПО, військовослужбовців та їхніх сімей.

Зазначається, що попри зростання витрат, тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року, а на вантажні – з середини 2022 року.

Держпідтримка допоможе зберегти доступність транспортних послуг і конкурентоспроможність українських товарів, повідомили у міністерстві. Зазначається, що рішення відповідає європейській практиці, де країни ЄС регулярно надають значну підтримку соціально важливим перевезенням та інфраструктурі.

Контекст

Раніше «Укрзалізниця» разом із Міністерством розвитку громад та територій звернулася до прем’єр-міністра України з проханням погодити відшкодування цих витрат із резервного фонду держбюджету.

«Укрзалізниця» аналізує рішення щодо єврооблігацій та покращення ліквідності. У липні 2026 року компанії необхідно виплатити значну частину боргу за єврооблігаціями, одночасно фінансуючи капітальні інвестиції та поточні витрати для забезпечення безперебійних перевезень і післявоєнного відновлення.

Згідно з фінансовим планом на 2025 рік, пасажирські перевезення принесуть збиток у 22 млрд грн, а прибутковими залишаються лише міжнародні рейси.

«Ми оцінюємо прибутковість кожного рейсу. Якщо залишити лише прибуткові маршрути, це буде 5-7% від усієї мережі, а решту, включно з приміськими, доведеться закрити», – зазначив гендиректор УЗ Олександр Перцовський.