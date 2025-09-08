В Ірпені відкрили перший в Україні завод поліетиленових труб «Планета Пластик», який працює на сонячній енергії. Про це повідомила пресслужба компанії 8 вересня.

Деталі

Виробництво оснащене обладнанням, яке дозволяє виготовляти труби діаметром від 16 до 800 мм, повідомили в компанії.

Завод має річну потужність понад 17 000 км труб для водопостачання, газопроводів і технічних систем. У компанії заявили, що підприємство готове забезпечувати продукцією всю Україну та експортувати її за кордон.

Контекст

ТОВ «Планета Пластик» спеціалізується на виробництві плівок для сільського господарства та промисловості, полімерних рукавів для зберігання зерна й кормів, а також поліетиленових труб для водопостачання, газу та технічних потреб.

За даними YouControl, у 2024 році загальні доходи компанії становили 588 млн грн, активи ТОВ «Планета Пластик» становили 633 млн грн, а зобов’язання склали 1,3 млрд грн.