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«Інтерпайп» вперше виготовив труби для видобутку газу під водою

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Інтерпайп» вперше виготовила насосно-компресорні труби для офшорного видобутку газу, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • Продукцію використовує турецький клієнт у проєкті газового родовища South Akçakoca Sub-Basin (SASB), розташованого в Чорному морі.
  • Родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, де труби «Інтерпайп» прокладають під водою.
  • Для цих умов компанія розробила насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M власної розробки, яке гарантує високу газогерметичність.
  • Зазначається, що Туреччина активно розвиває офшорні газові родовища в Чорному морі.
  • «Умови видобутку на мілководді вимагають підвищеної газогерметичності, яку забезпечують наші преміальні з’єднання. Хоча це перший досвід використання наших труб для підводного видобутку, клієнт задоволений: спуски труб пройшли успішно, і продукція вже застосовується», – зазначив директор з продажу труб «Інтерпайп» на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов. 

Контекст 

«Інтерпайп» – українська промислова компанія, що спеціалізується на виробництві сталевих труб і залізничної продукції. Її продукція експортується до понад 50 країн світу через торговельні офіси, розташовані на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2024 році «Інтерпайп» виготовив і реалізував 511 000 тонн трубної продукції та 115 000 тонн залізничної продукції.

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