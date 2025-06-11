«Інтерпайп» вперше виготовив труби для видобутку газу під водою

«Інтерпайп» вперше виготовила насосно-компресорні труби для офшорного видобутку газу, повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- Продукцію використовує турецький клієнт у проєкті газового родовища South Akçakoca Sub-Basin (SASB), розташованого в Чорному морі.
- Родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, де труби «Інтерпайп» прокладають під водою.
- Для цих умов компанія розробила насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M власної розробки, яке гарантує високу газогерметичність.
- Зазначається, що Туреччина активно розвиває офшорні газові родовища в Чорному морі.
- «Умови видобутку на мілководді вимагають підвищеної газогерметичності, яку забезпечують наші преміальні з’єднання. Хоча це перший досвід використання наших труб для підводного видобутку, клієнт задоволений: спуски труб пройшли успішно, і продукція вже застосовується», – зазначив директор з продажу труб «Інтерпайп» на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов.
Контекст
«Інтерпайп» – українська промислова компанія, що спеціалізується на виробництві сталевих труб і залізничної продукції. Її продукція експортується до понад 50 країн світу через торговельні офіси, розташовані на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.
У 2024 році «Інтерпайп» виготовив і реалізував 511 000 тонн трубної продукції та 115 000 тонн залізничної продукції.
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