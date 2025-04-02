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В Іспанії судять головного тренера «Реала» Карло Анчелотті за податкові махінації. Йому загрожує до 5 років вʼязниці

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Карло Анчелотті /Getty Images

Карло Анчелотті Фото Getty Images

Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті 2 квітня постав перед судом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків перед іспанськими податковими органами, пише Marca. Звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі» (2013–2015). Прокуратура вимагає для 65-річного італійського фахівця майже 5 років позбавлення волі.  

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Деталі

  • Карло Анчелотті з’явився до Мадридського провінційного суду разом зі своєю дружиною Маріанн Барреною, сином і помічником тренера «Реал Мадрида» Давіде Анчелотті.
  • Перед початком засідання Анчелотті заявив, що прийшов дати свідчення, а не укласти угоду, відстоюючи свою невинуватість.
  • Анчелотті розповів, що коли «Реал» запропонував йому передати іміджеві права, то все здавалося законним. «Я навіть не думав, що це можуть вважати шахрайством, хоча, раз я тут, мабуть, усе було не так правильно. Мене цікавило лише отримання €6 млн «чистими» від клубу, і я не отримував жодних повідомлень про розслідування з боку прокуратури», – сказав Анчелотті.
  • Карло Анчелотті звинувачують у несплаті податків на загальну суму близько 1,1 млн, зокрема €386 000 у 2014 році та €676 000 у 2015 році, під час його першого етапу роботи в «Реал Мадриді».
  • Прокуратура вимагає для італійського тренера 4 роки і 9 місяців позбавлення волі, а також стягнення податкової заборгованості через арешт майна та виплату загальної суми в €3,2 млн, включно зі штрафами.

Контекст

Раніше в подібній ситуації в Іспанії опинялося чимало представників футбольного світу. Зокрема тренер Жозе Моурінью, футболісти Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Арда Туран, були засуджені за ухилення від сплати податків, але згодом врегулювали ситуацію з податковими органами, сплативши штрафи.

Карло Анчелотті є одним із найуспішніших тренерів в історії «Реал Мадрида». Він очолював клуб у два періоди: з 2013 по 2015 рік та з 2021 року по теперішній час (станом на квітень 2025 року).

У свій перший період (2013–2015) Анчелотті привів «Реал» до перемоги в Лізі чемпіонів у 2014 році, здобувши довгоочікуваний «Десімас» (10-й титул у турнірі). Також він виграв Кубок Іспанії (2014) та Клубний чемпіонат світу (2014), демонструючи атакувальний стиль гри з такими зірками, як Кріштіану Роналду, Гарет Бейл і Карім Бензема.

Повернувшись у 2021 році, Анчелотті знову досягнув значних успіхів. У сезоні 2021–2022 він виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів, ставши першим тренером в історії, який здобув цей трофей чотири рази (двічі з «Міланом» і двічі з «Реалом»). У 2022 році він також додав до активу Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

«Реал Мадрид» – найдорожчий футбольний клуб у світі. Forbes оцінює його у $6,6 млрд. «Бланкос» вже втрете поспіль очолюють щорічний рейтинг.

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