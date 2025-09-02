В Україні розпочинається бета-тестування е-Нотаріату – електронної платформи для надання нотаріальних послуг. Від 3 вересня нотаріуси зможуть підключатися до системи й працювати в оновленому цифровому середовищі, а перші сервіси для громадян стануть доступними з 2026 року. Про повідомив віцепрем’єр із питань інновацій, цифрового розвитку, освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Е-Нотаріат має автоматизувати рутинні процеси, створити єдине цифрове робоче місце для нотаріусів і забезпечити швидкий доступ до всієї необхідної інформації.
- Платформа нового покоління передбачає зручний інтерфейс для роботи з усіма реєстрами, захищені документи з QR-кодами для миттєвої перевірки, обмін даними між базами у реальному часі, фіксацію кожної нотаріальної дії та автоматичне внесення інформації до ключових реєстрів.
- Детальніше ознайомитися з функціоналом е-Нотаріату та правилами підключення можна за посиланням.
Контекст
1 вересня Україна першою країною, що впровадила у надання державних послуг із використанням штучного інтелекту. На порталі «Дія» з’явився віртуальний помічник «Дія.АІ», який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги прямо в чаті. Незабаром він буде доступний і в мобільному застосунку.
Можливості «Дія.АІ»: надає послуги в чаті, наприклад, оформлює довідку про доходи за одним запитом, консультує щодо всіх сервісів «Дії» – від відкриття ФОП до оформлення «Пакунка малюка», пропонує послуги залежно від потреб користувача, зокрема підтримує програму «єВідновлення», працює в режимі бета-тестування, дозволяючи користувачам залишати відгуки для вдосконалення.
До 2030 року Україна планує увійти до трійки світових лідерів із застосування ШІ в державному секторі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.