В Україні розпочинається бета-тестування е-Нотаріату – електронної платформи для надання нотаріальних послуг. Від 3 вересня нотаріуси зможуть підключатися до системи й працювати в оновленому цифровому середовищі, а перші сервіси для громадян стануть доступними з 2026 року. Про повідомив віцепрем’єр із питань інновацій, цифрового розвитку, освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Деталі

Е-Нотаріат має автоматизувати рутинні процеси, створити єдине цифрове робоче місце для нотаріусів і забезпечити швидкий доступ до всієї необхідної інформації.

Платформа нового покоління передбачає зручний інтерфейс для роботи з усіма реєстрами, захищені документи з QR-кодами для миттєвої перевірки, обмін даними між базами у реальному часі, фіксацію кожної нотаріальної дії та автоматичне внесення інформації до ключових реєстрів.

Детальніше ознайомитися з функціоналом е-Нотаріату та правилами підключення можна за посиланням.

Контекст

1 вересня Україна першою країною, що впровадила у надання державних послуг із використанням штучного інтелекту. На порталі «Дія» з’явився віртуальний помічник «Дія.АІ», який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги прямо в чаті. Незабаром він буде доступний і в мобільному застосунку.

Можливості «Дія.АІ»: надає послуги в чаті, наприклад, оформлює довідку про доходи за одним запитом, консультує щодо всіх сервісів «Дії» – від відкриття ФОП до оформлення «Пакунка малюка», пропонує послуги залежно від потреб користувача, зокрема підтримує програму «єВідновлення», працює в режимі бета-тестування, дозволяючи користувачам залишати відгуки для вдосконалення.

До 2030 року Україна планує увійти до трійки світових лідерів із застосування ШІ в державному секторі.