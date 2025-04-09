В Україні в першому кварталі зросло виробництво чавуну, сталі та прокату

Українські металургійні підприємства за підсумками першого кварталу 2025 року збільшили виробництво чавуну на 7,2%, сталі – на 2,7%, прокату – на 3,3%. Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром» 9 квітня.

Ключові факти

За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-березні було вироблено: 1,70 млн т чавуну, 1,73 млн т сталі та 1,44 млн т прокату.

У березні виробництво чавуну зросло на 4,6% до 563 200 т, порівняно з показником у березні 2024-го (538 200т). Також виробництво зросло на 3,5%, порівняно із попереднім місяцем (у лютому – 544 400 т).

Виробництво сталі у березні впало на 9,9% до 550 500 т, порівняно із аналогічним місяцем у 2024-му. Також виробництво знизилося порівняно із лютим 2025-го на 3,7% (було 571 800 т).

У березні виробництво прокату знизилось на 2,1% до 478 400 т, порівняно із березнем 2024-го. Водночас до лютого 2025-го виробництво зросло на 0,3% (було 476 900 т).

Контекст

У 2024 році Україна значно збільшила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. Найбільший приріст зафіскований у виробництві сталі – 21,6%. Обсяг виробництва у 2024 році зріс на 18,1% і досяг 7 млн т. Випуск продукції за підсумками минулого року зріс на 15,8% до 6,2 млн т.

Торік Україна експортувала 33,7 млн т залізорудної сировини (ЗРС), що у 1,9 раза більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Державної митної служби України. Чорних металів – 6,5 млн т, що майже на чверть більше. Хоча експорт руди та чорних металів зростає, їхній фізичний обсяг все ще помітно менший за рівень, який спостерігався до повномасштабного вторгнення. Експорт чорних металів становить менше третини обсягу 2021 року, руди – 76%.

У січні добове виробництво сталі в Україні становило 19 700 т. Востаннє добове виробництво сталі демонструвало зростання у червні 2024-го, коли досягло 24 500 т. Після цього щомісяця спостерігалось зниження показника.