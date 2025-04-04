Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через мита Трампа – ЕВА

Запровадження США 10% мита щодо України може бути болісним для виробників металургійної продукції, деякі з них навіть можуть вийти з американських ринків, повідомила «Інтерфакс-Україна» заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) Світлана Михайловська 4 квітня.

Ключові факти

Вона нагадала, що за адміністрації президента США Джо Байдена було скасоване 25-відсоткове мито на експорт металу з України, водночас залишилось антидемпінгове мито.

«Це робило американський ринок привабливим для українських великих виробників. Адміністрація Трампа вже повернула попереднє 25-відсоткове мито на металопродукцію. Разом з чинним антидемпінговим митом і у випадку застосування ще +10% нового мита, це може бути болісним для виробників металургійної продукції», – пояснила Михайловська.

Вона зазначила, що деякі металургійні компанії можуть навіть вийти через це з американського ринку, а переорієнтація на інші ринки теж може бути проблемною – адже на них може збільшитися кількість учасників і зрости конкуренція через нові американські мита.

У ЕВА наголосили, що якщо до цих заходів США ще додадуться певні рішення ЄС, зокрема якщо не будуть продовжені привілейовані умови для українських виробників – це може вдарити доволі відчутно по українських виробниках металопродукції.

Бізнес-спільнота сподівається, що в перемовинах з європейськими і американськими партнерами вдасться досягти певного консенсусу по цих заходах, щоб мінімізувати негативний вплив на українських виробників.

Контекст

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита в 25% на імпорт сталі та алюмінію. Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США.

11 лютого Мінекономіки повідомило, що мита США на сталь вплинуть на металургійну галузь України, яка постраждала від агресії РФ.

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» прогнозувало скорочення виробництва на «Каметсталі» та «Інтерпайпі» через введення США мита на сталь.

Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, у структурі імпорту – 4,9%, або $3417 млн. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою.

Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів у США. Він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит, зокрема для України передбачені 10%. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня. Міністерство економіки у відповідь на нові мита США у розмірі 10% повідомило, що має «шанси домовитись на інші умови», а саму ситуацію «складною, але не критичною».