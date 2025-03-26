Металургія, транспорт і будівництво. Хто ще наростив виробництво в 2024 році

Більшість ключових галузей наростили виробництво у 2024 році, свідчать оприлюднені сьогодні дані Державної служби статистики. Проте не всі. Аналітичний відділ Forbes Ukraine зробив швидкий огляд.

Ключові факти

Промислове виробництво зросло на 3,6%. Найбільше зростання – у гірничо-металургійному комплексі. Зокрема, добування металевих руд збільшилось на 23%, металургійне виробництво – на 22,5%.

Також у зоні зростання перебували й орієнтовані на кінцевого споживача галузі. Харчова промисловість наростила виробництво на 6,2%, легка промисловість – на 9,7%.

Зростання реальних зарплат виступало одним із драйверів попиту домогосподарств. Як наслідок, оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,6%. Таким чином, торговий товарооборот вже перевищив обсяги 2021 року в реальному вимірі на 2,6%.

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine

Зростання зафіксовано й у всіх видах будівництва. Зокрема, будівництво нежитлових будівель збільшилось на 26,2%, інженерних споруд – на 12,5%, житлових будівель – на 7,6%. Одним із драйверів зростання було будівництво оборонних споруд. Посилення будівельного попиту зумовило зростання виробництва будівельних матеріалів на 4,2%.

Після різкого скорочення у два рази у 2022 році транспортна галузі поступово відіграє падіння. Так, у 2024 році вантажообіг збільшився на 13% (досі на 36% менший за показник 2021 року), а пасажирообіг зріс на 10,1% (на 31% менший за рівень 2021 року). Динаміка вантажообігу та пасажирообігу випереджає динаміку перевезених вантажів та пасажирів, що є свідченням збільшення дальності перевезень.

Контекст

Україна у 2024 році значно збільшила металургійне виробництво. Серед базових видів продукції найбільший приріст зафісковано у виробництві сталі – 21,6%, свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром» від 9 січня.

«Метінвест» збудує металургійний завод в Італії. Він має на третину збільшити попит на сировину з українських комбінатів. «Метінвест» Ріната Ахметова у 2025-му розпочне будівництво металургійного заводу в італійській Тоскані. Він стане другим за потужністю найбільшим прокатним активом групи та на 60% працюватиме на українській сировині. Але за умови: група має побудувати в Україні ще один завод вартістю до $1 млрд.

Українська оборонка виготовляє зброї на $9 млрд та здатна робити в чотири рази більше. Менше ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів.