Україна ініціює нову дискусію з Єврокомісією щодо вуглецевого податку — Стефанішина

Головна мета запровадження CBAM — зменшення глобальних викидів вуглецю та створення рівних умов для європейських виробників, які дотримуються суворих екологічних норм ЄС і сплачують за викиди вуглекислого газу.

В рамках заявленої Урсулою фон дер Ляєн дерегуляції в ЄС, Україна розпочне новий діалог з Єврокомісією щодо європейського екологічного мита CBAM. Про це на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine розповіла Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції.

Ключові цитати

«Кілька тижнів тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про масштабну дерегуляцію в ЄС. Це вигідно для України: ми зможемо зосередитися на ключових пріоритетах, а частину зобов’язань поки не поспішатимемо брати на себе, розуміючи, що деякі рішення можуть бути переглянуті», — відреагувала Стефанішина на питання модератора панелі «як швидко чинна Єврокомісія зможе реформувати правила, які привели ЄС до стагнації».

Як приклад одного з таких зобов’язань Стефанішина назвала впровадження вуглецевого податку або ж механізм CBAM . Це один з перших інструментів податкового регулювання у міжнародній торгівлі для досягнення кліматичних цілей.

. Це один з перших інструментів податкового регулювання у міжнародній торгівлі для досягнення кліматичних цілей. «Три місяці тому я була в Брюсселі, мала детальну дискусію з Єврокомісією [щодо CBAM]. Зараз ми маємо почати новий діалог, тому що цей регламент переглядається [Єврокомісією]», — пояснила Стефанішина.

Це не означає, що загрози немає, підкреслила Стефанішина. «Рішення ухвалює не податковий, а кліматичний напрямок Єврокомісії. Попереду ще будуть детальні обговорення», — зазначила віцепрем’єрка.

«Кліматична політика — не та політика, де Євросоюз буде лідером реверсу назад», — відреагувала Стефанішина на питання модератора, чи знижуватиме Брюссель планку «кліматичного фетишизму».

Віцепрем’єрка наголосила, що натомість у кліматичної політики зʼявився конкурент. «Це конкурентоспроможність Євросоюзу у світі та його роль як ринку, з яким хоче працювати Китай, наприклад», — уточнила вона.

Контекст

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) став одним з перших інструментів податкового регулювання у міжнародній торгівлі для досягнення кліматичних цілей.

Основна ідея механізму CBAM – усі експортери мають сплачувати співмірну з компаніями ЄС плату за викиди парникових газів (ПГ) при виробництві товарів, що постачаються в ЄС, а також стимулювати більш чисте промислове виробництво в країнах, що не входять до ЄС.

Механізм СВАМ вперше був запропонований в межах EU Green Deal у 2019 році і був представлений як частина пакету законодавчих ініціатив Fit for 55, що має забезпечити до 2030 року зменшення викидів ПГ в ЄС на 55% від рівня 1990 року. Повноцінне запровадження CBAM заплановане на 2026 рік.

CBAM потенційно може коштувати українським виробникам $300 млн, особливо вдаривши по виробникам електроенергії, добрив та металургам, згідно з даними аналітиків EY в Україні. Детальніше про CBAM та його потенційний вплив на українські компанії — в матеріалі за лінком.