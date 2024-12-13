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Програма «єКнига» для 18-річних запрацює наступного тижня. Як можна витратити 908 грн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Наступного тижня в Україні запрацює проект для підтримки книговидавництва та читання українською, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 13 грудня. 18-річні українці отримають 908 грн на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті.

Ключові факти

  • Згідно із програмою, ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.
  • За словами Шмигаля, проект є «важливим елементом підтримки» в умовах, коли Росія бомбить друкарні і намагається знищити українську культуру.

Контекст

5 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск «єКниги» в застосунку «Дія». 18-річні українці отримають 908 грн на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті.

Програма, зокрема, має на меті підтримати українських книговидавців, які значно постраждали через війну в Україні, заявляло Мінекономіки. Деякі книгарні знищені зовсім російськими військами, а деякі втратили потужності через окупацію частини території нашої країни.

Протягом трьох місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми. Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.

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