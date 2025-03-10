В Україні запустили електронну систему «єКоноплі»

З 10 березня в Україні запрацювала електронна система « єКоноплі ». Це новий сервіс, який має допомогти відродити вирощування технічних конопель, зробити ринок прозорішим і зменшити можливі корупційні ризики, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Деталі

Завдяки новій системі бізнесу буде простіше працювати в цій сфері, а держава зможе краще відстежувати реальний стан ринку, зазначило Мінагрополітики.

Очікується, що реєстрація компаній, що займаються вирощуванням та переробкою конопель, стане швидшою і прозорішою.

Юрособам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, доступні такі модулі у системі: Модуль реєстрації субʼєктів господарювання у сфері промислових конопель; Модуль реєстрації та управління земельними ділянками; Модуль посіву та врожаю; Модуль лабораторних досліджень; Модуль витягів та звітності; Інтерактивна мапа.

Раніше отримати дозвіл на вирощування конопель було доволі складно – процедура займала до трьох місяців, зазначило Мінагрополітики.

Щоб зареєструватися у системі потрібен лише електронний підпис (КЕП). Подати заявку можна через особистий кабінет у системі.

Сервіс створили Мінагрополітики та Мінцифри разом із міжнародними партнерами. Він працює на базі «Дія.Engine», що дозволило швидко й економно реалізувати проєкт, зазначається у повідомленні.

Контекст

Технічні коноплі на сьогодні вирощуються в понад 30 країнах світу. На загальномасштабному ринку виробництва сировини та виготовлення продукції близько 75% займають країни Азії. Сумарні посівні площі Європи займають 15% частки світового виробництва.

Український ринок виробництва технічних конопель є дуже невеликим та зарегульованим. Щороку засівається лише від 2000 га до 4000 га земель.

У цілому розвиток галузі технічних конопель в Україні, як і у світі, перш за все залежить від законодавства, що регулює ринок та ставить високі обмежувальні заходи до виробників у вигляді ліцензій та квот, а також обмежує обіг такої продукції.

За даними Мінекономіки, на сьогодні ліцензії на здійснення господарської діяльності у цій сфері мають лише 62 субʼєкти господарювання. У 2020 році лише 38 із них посіяли або мали намір посіяти цю культуру.

Агровиробники, які вирощують звичайну сільськогосподарську культуру, втрачають великі прибутки, обсяг яких може складати до $100 000 за гектар. При тому, що світовий ринок технічних конопель оцінюється експертами в понад $4 млрд, має високий потенціал для розвитку та є інвестиційно привабливим.