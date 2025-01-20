На Житомирщині завершують будівництво заводу з переробки технічних конопель. Інвестиції у першу лінію – близько $25 млн

В індустріальному парку «МаʼРижани» на Житомирщині завершується будівництво нового заводу з первинної переробки технічних конопель, повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський 20 січня. Запуск виробництва натуральних волокон та костриці заплановано на березень-квітень.

Ключові факти

За словами депутата, у Рижанах здійснюється спроба відродження галузі з переробки конопель. Виробництво волокна є першим етапом переробки. Наступний – виробництво пряжі, який також потребуватиме інвестицій обсягом близько $25 млн.

Водночас вихід на виробництво тканини з коноплі виведе загальну вартість проекту на рівень $100-120 млн, повідомив Кисилевський.

Індустріальний парк «МаʼРижани» займає 28 га — це територія колишнього заводу з переробки льону.

Вирощування й збирання першого урожаю технічних конопель на території 700 га організувала компанія «Ма’Рижани Хемп Компані», яка керує індустріальним парком. Вже з наступного року цю площу планується збільшити до 1200 га, а також залучити до проекту ще 500-600 га фермерів Житомирщини.

Очікується, що вже за перший рік роботи новий завод у Рижанах дасть роботу 200 жителям Житомирщини й переробить 4500 т сировини. За наступні роки кількість робочих місць має досягти700, а обсяг переробки – до 12 000 т.

Фото: Дмитро Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», яка покликана сприяти розвитку внутрішнього виробництва, залученню інвестицій в реальний сектор на збільшенню несировинного експорту.

7 січня уряд схвалив створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Після цього рішення в Україні зареєстровані вже 100 індустріальних парків. Очікується, що новий майданчик «Миронівка» створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд грн інвестицій.