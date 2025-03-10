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В Украине запустили электронную систему «еКонопли»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

С 10 марта в Украине заработала электронная система «еКонопли». Это новый сервис, который должен помочь возродить выращивание технической конопли, сделать рынок более прозрачным и снизить возможные коррупционные риски, сообщила пресс-служба Минагрополитики.

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Подробности

  • Благодаря новой системе бизнесу проще будет работать в этой сфере, а государство сможет лучше отслеживать реальное состояние рынка, отметило Минагрополитики.
  • Ожидается, что регистрация компаний, занимающихся выращиванием и переработкой конопли, станет более быстрой и прозрачной.
  • Юрлицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, доступны следующие модули в системе: Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли; модуль регистрации и управления земельными участками; Модуль посева и урожая; Модуль лабораторных исследований; Модуль подъемников и отчетности; Интерактивная карта.
  • Раньше получить разрешение на выращивание конопли было сложно — процедура занимала до трех месяцев, отметило Минагрополитики.
  • Для регистрации в системе требуется только электронная подпись (КЭП). Подать заявку можно через личный кабинет в системе.
  • Сервис создали Минагрополитики и Минцифры вместе с международными партнерами. Он работает на базе «Дія.Engine», что позволило быстро и экономно реализовать проект, отмечается в сообщении.

Контекст

Техническая конопля на сегодня выращивается более чем в 30 странах мира. На общемасштабном рынке производства сырья и изготовления продукции около 75% занимают страны Азии. Суммарные посевные площади Европы занимают 15% доли мирового производства.

Украинский рынок производства технической конопли очень небольшой и зарегулированный. Ежегодно засевается только от 2000 га до 4000 га земель.

В целом развитие отрасли технической конопли в Украине, как и в мире, прежде всего зависит от законодательства, регулирующего рынок и ставящего высокие ограничительные меры к производителям в виде лицензий и квот, а также ограничивает оборот такой продукции.

По данным Минэкономики, на сегодняшний день лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в этой сфере имеют только 62 субъекта хозяйствования. В 2020 году только 38 из них посеяли или намеревались посеять эту культуру.

Агропроизводители, выращивающие обычную сельскохозяйственную культуру, теряют большие прибыли, объем которых может составлять до $100 000 за гектар. При этом мировой рынок технической конопли оценивается экспертами более чем в $4 млрд, имеет высокий потенциал для развития и является инвестиционно привлекательным.

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