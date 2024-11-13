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В Україні запустили платформу, яка допоможе IT-сектору залучати іноземних замовників

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Україні запрацював маркетплейс CodeUA, який сприятиме виходу українських ІТ-компаній на світові ринки. Презентував платформу заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на міжнародній конференції Web Summit у Лісабоні, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 13 листопада.

ІТ – одним із найважливіших експортних секторів України. За підсумками 2023-го він приніс $6,7 млрд.

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Деталі

  • B2B-платформа CodeUA створена, щоб об’єднати іноземних замовників із перевіреними українськими технічними підрядниками.
  • У перший день до CodeUA приєдналися понад 200 провідних українських ІТ-компаній, повідомили у Мінцифри.
  • CodeUA надає іноземним клієнтам різноманітні інструменти, зокрема аналітичний дашборд, AI-помічника, юридичну підтримку та цілодобовий консьєрж-сервіс. 
  • Користувачі можуть обирати постачальників за конкретними критеріями для замовлення послуг у сферах розробки ПЗ, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки тощо.
  • Будь-яка технологічна компанія (з представництвом або філією в Україні), яка відповідає вимогам CodeUA, може зареєструватися на платформі безоплатно, зазначили в Мінцифри.

Контекст

Український експорт IT-послуг у вересні знизився на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив $519 млн. За дев’ять місяців цього року експорт IT-послуг скоротився на 4,9%, до $4,8 млрд, проти аналогічного періоду минулого року.

Попри все ІТ залишається ключовим експортним сектором України. У 2023 році він приніс $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж рекордні $7,3 млрд у 2022 році. Середньомісячний експорт у 2023-му становив $560 млн — на 9,3% менше, ніж у попередньому році. Основними партнерами залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр і Ізраїль. ІТ складає понад 40% експорту послуг і 12% від загального експорту України.

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