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В Україні збудували близько 600 МВт додаткових потужностей для виробництва електроенергії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Україні за перше півріччя 2025 року введено в експлуатацію 591 МВт нових потужностей генерації електроенергії, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

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Деталі 

  • «Регіони та громади активно просуваються в напрямку енергетичної децентралізації», – заявив Микита.

Основний внесок у приріст потужностей зробили відновлювані джерела енергії та установки в приватних домогосподарствах, зокрема:

  • 84 МВт – від вітрових електростанцій;
  • 101,4 МВт – від сонячних електростанцій;
  • 84 МВт – від сонячних панелей, установлених у приватних будинках.
  • Крім того, понад 320 МВт додали когенераційні установки, а також запущено нові міні-ТЕС загальною потужністю 1,2 МВт.

«Розвиток розподіленої генерації є ключовим завданням для голів обласних військових адміністрацій. Ми працюємо відповідно до паспортів енергонезалежності регіонів, які є стратегічним інструментом для ефективного розвитку розподіленої генерації, зокрема газової, по всій Україні», – зазначив Микита.

Контекст 

За понад три роки повномасштабної війни Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами, пошкодивши об’єкти генерації та передачі електроенергії, що призвело до перебоїв з електропостачанням.

За оцінками Київської школи економіки (KSE), станом на травень 2024 року прямі збитки енергетичного сектору України від російського вторгнення сягнули $56,2 млрд, включаючи непрямі фінансові втрати. Для відновлення зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було» потрібно $50,5 млрд.

Згідно з оцінкою Світового банку, загальна сума для повного відновлення України після російської агресії становить $524 млрд.

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