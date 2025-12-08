Російська атака на вихідних спричинила пожежі та руйнування кількох складських комплексів у Дніпрі — мережі аптек «Мед-сервіс», ритейлера косметики і товарів для дому Prostor, одного з найбільших фармдистриб’юторів «БаДМ» та кондитерської фабрики Millenium. Також ворог поцілив у склади комбінованого дистрибуційного центру мережі «Сімі» та «Сім23» у Луцьку.

Деталі

У Дніпрі в ніч на 6 грудня постраждав складський комплекс площею 6500 кв. м, де зберігалися товари Prostor, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці ритейлера у Facebook. До ліквідації була залучена авіація та 35 одиниць техніки.

На центральному складі мережі аптек «Мед-сервіс» тієї ж ночі в Дніпрі виникла пожежа після прильотів, розповів у себе в Facebook власник виробника «Біосфера» Андрій Здесенко. На складі зберігалися ліки від близько сотні постачальників для 500 аптек. Склад був побудований у 2023 році – із сучасним обладнанням, з дотриманням усіх норм і вимог для фармацевти, за словами Здесенка.

У Дніпрі російські військові знищили склад одного з двох найбільших фармдистрибʼюторів «БаДМ» — збитки сягають 5 млрд грн, повідомило ЕП з посиланням на представників «БаДМ».

Значних ушкоджень зазнав також склад кондитерської фабрики Millenium, йдеться в повідомленні в Instagram від компанії. «Унаслідок комбінованої повітряної атаки наше складське приміщення в Дніпрі зазнало значних ушкоджень, найважливіше — усі співробітники живі та в безпеці», — зазначили у виробника шоколаду.

У Луцьку також нищено майно, оздоблення та продукція на площі 3800 кв.м, йдеться в повідомленні ДСНС. «Сьогодні зранку ворог поцілив у склади комбінованого дистрибуційного центру мережі «Сімі» та «Сім23», завдавши масштабних руйнувань», — уточнили 6 грудня на Facebook ритейлера. Жоден з працівників не постраждав.

У Вишгородському районі Київської області знищено також складські приміщення на площі 5500 кв. м, за даними ДСНС України. Який із бізнесів постраждав — не уточнюється.

Контекст

25 листопада Росія зруйнувала єдиний логістичний центр мережі Novus у Києві, який компанія запустила менше року тому. Площа логістичного центру Novus становила 40 000 кв. м. Це був єдиний розподільчий центр мережі, який об’єднали з семи меншими.

Вночі 25 листопада під час масованого російського удару по Києву постраждав один з обʼєктів групи «Текстиль-Контакт». Будівлі були розташовані в Дніпровському районі, загальна площа приміщень – 5000 кв. м.