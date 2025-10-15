Вищий антикорупційний суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури, нинішнього голови паливної компанії WOG Holding Андрія Пивоварського через сплив строків давності. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 15 жовтня. Його обвинувачували у зловживанні владою, що, за даними НАБУ, завдало державі понад $30 млн збитків.

Деталі

«Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей», – написав Пивоварський.

Колишнього міністра обвинувачували у зловживанні владою та службовим становищем, що, за оцінками слідства, завдало державі понад 30 млн доларів збитків.

Контекст

У лютому 2023-го НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Йдеться про Андрія Пивоварського та Володимира Шульмейстера.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою тарифної ради Мінінфраструктури) прийняли наказ, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

Йдеться про причали №18–22, які є безпосередньою власністю компаній «ТІС-Руда» і ТОВ «ТІС-КТ». При цьому на момент перевірки підприємств у їхніх власників були відсутні документи, які могли б підтвердити їхнє право власності на згадані причали порту «Південний», заявляли в НАБУ.

Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі, йдеться у повідомленні. Слідство вважає, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ».

Пивоварський стверджує, що діяв у межах закону. «Законом про порти чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (у наведеному випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (у цьому випадку це ТІС)», – написав він увечері 22 лютого 2023-го.

24 липня 2024 року нинішній голова паливної компанії WOG Holding, ексміністр інфраструктури отримав статус обвинуваченого.

У лютому 2025 року АМПУ хотіла стягнути з ексміністра та групи ТІС $50 млн. Кримінальна справа щодо ТІС закрита. Влітку 2024 року ВАКС відмовив САП та НАБУ в переведенні $30 млн із заарештованих рахунків ТІС на рахунки Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Арештоване майно не містить слідів кримінального правопорушення, постановив суд.