Вартість ШІ-пошуковика Perplexity потроїлася до $9 млрд під час останнього раунду фінансування

Американський стартап Perplexity AI, який створює пошукову систему на основі штучного інтелекту (ШІ), залучає $500 млн у четвертому раунді фінансування цього року, потроївши свою оцінку до $9 млрд, пише Financial Times 19 грудня.

Ключові факти

Згідно з джерелами, поінформованими про угоду, раунд $500 млн очолила компанія Institutional Venture Partners за участю Nvidia, New Enterprise Associates, B Capital і T Rowe Price.

Серед попередніх інвесторів були Vision Fund 2 від SoftBank, засновник Nvidia та Amazon Джефф Безос, а також кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті та головний спеціаліст з ШІ компанії Meta Янн Лекун.

Група швидко зростала цього року, її продукт отримував сотні мільйонів запитів на місяць. Вона має 15 млн активних користувачів на місяць, причому більша частина цього трафіку йде зі США.

Після того, як у жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд інвестицій, Perplexity зіткнулася з інтересом з боку нових інвесторів. Під керівництвом колишнього стажера Google Аравінда Шрініваса компанія Perplexity залучила цього літа $250 млн на додаток до попередніх раундів фінансування у січні та квітні.

Контекст

Продукт Perplexity – пошукова система на основі генеративного штучного інтелекту, яка видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Такий метод не є унікальним. Це саме пропонують ChatGPT і Bing від Microsoft, а Google робить великий стрибок до удосконалення результатів пошуку за допомогою свого Gemini LLM.

Однією з ключових особливостей Perplexity AI є її здатність обробляти великі обсяги даних за допомогою різних мовних моделей. Продукти компанії інтегрують рішення від таких лідерів, як OpenAI та Meta. Це дає змогу Perplexity надавати користувачам точні та обґрунтовані відповіді на їхні запити з обовʼязковими посиланнями на джерела.Perplexity прагне отримати вигоду та покращити систему пошукової реклами, вперше розроблену Google, в якій маркетологи роблять ставки на розміщення спонсорського посилання у відповідь на пошукові запити. Компанія веде переговори з великими брендами щодо пілотної реклами на своїй платформі.

Google і Microsoft, які є лідерами у сфері цифрової реклами з оборотом у $300 млрд, також нещодавно включили у свої пошукові пропозиції великі мовні моделі, які забезпечують роботу чат-ботів на основі штучного інтелекту та роблять результати більш інтерактивними.