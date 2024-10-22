Dow Jones Руперта Мердока подала до суду на ШІ-стартап Perplexity за порушення авторських прав

Американська компанія Perplexity AI створює діалогову пошукову систему з використанням ШІ і наразі прагне залучити до $1 млрд під час раунду фінансування. Він дасть змогу оцінити стартап у $8 млрд .

Компанія Dow Jones медіамагната Руперта Мердока та видання New York Post звинуватили стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity у використанні їхнього контенту для своєї пошукової системи на базі ШІ, пише Financial Times . Обидва дочірні підприємства News Corp заявили, що стартап «займається масовим незаконним копіюванням» їхніх робіт.

Ключові факти

У позові йдеться, що Perplexity «переманює клієнтів та важливі доходи» у видавців, до яких входить Wall Street Journal, «безкоштовно користуючись цінним контентом».

Пошукова система Perplexity дозволяє користувачам миттєво отримувати відповіді на запитання з джерелами та цитатами, використовуючи великі мовні моделі (LLM) з таких платформ, як OpenAI та Anthropic.

Під час відповідей Perplexity нібито копіює «у величезних масштабах… захищений авторським правом контент новин, аналіз та думки як вхідні дані для своєї внутрішньої бази даних», сказано в позові. Потім Perplexity генерує відповіді на запити користувачів, «які діють як заміна новинним та іншим інформаційним веб-сайтам», згідно з позовом, претензії якого включають порушення авторських прав.

У позові стверджується, що Perplexity завдає шкоди брендам, хибно приписуючи їм певний контент і іноді генеруючи відповіді з помилковою інформацією. У липні видавці відправили стартапу листа, повідомивши його про юридичні проблеми та запропонувавши обговорити потенційну ліцензійну угоду, але Perplexity не відповіла.

«Perplexity навмисно скопіювала величезну кількість захищеного авторським правом матеріалу без будь-якої компенсації і безсоромно представляє перероблений матеріал як пряму заміну оригінального джерела», – заявив генеральний директор News Corp Роберт Томсон.

Видання Forbes і Wired звинуватили Perplexity у плагіаті, а останній назвав стартап «машиною для нісенітниці» та звинуватив його у потаємному зборі даних із веб-сайтів.

Контекст

Цей судовий процес став останнім в історії протистояння між видавцями та компаніями, які займаються розробкою штучного інтелекту, які прагнуть використати контент для навчання своїх моделей та надання актуальних відповідей користувачам.

Деякі з них, такі як OpenAI, підписали комерційні партнерства та ліцензійні угоди з видавцями, включаючи News Corp і Financial Times, які дозволяють користувачам ChatGPT бачити обрані резюме, цитати та посилання.

Однак видавці все частіше намагаються досягти правових дій, щоб заблокувати пошукові системи на основі ШІ від незаконного копіювання захищених авторським правом робіт. The New York Times подала позов проти OpenAI, а минулого тижня відправила Perplexity повідомлення, в якому закликала припинити використання її матеріалів.

Продукт Perplexity – пошукова система на основі генеративного штучного інтелекту, яка видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Такий метод не є унікальним. Це саме пропонують ChatGPT і Bing від Microsoft, а Google робить великий стрибок до удосконалення результатів пошуку за допомогою свого Gemini LLM.

Однією з ключових особливостей Perplexity AI є її здатність обробляти великі обсяги даних за допомогою різних мовних моделей. Продукти компанії інтегрують рішення від таких лідерів, як OpenAI та Meta. Це дає змогу Perplexity надавати користувачам точні та обґрунтовані відповіді на їхні запити з обовʼязковими посиланнями на джерела.