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Їжа за підпискою. Varus запускає маркетплейс з інвестиціями до $30 млн. Як він конкуруватиме із «Сільпо» та «АТБ»?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Varus /Shutterstock

У 2026 році мережа супермаркетів Varus запустить власний маркетплейс із доставкою Фото Shutterstock

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Мережа Varus запускає окрему структуру для онлайн-продажів. У компанії з’явиться маркетплейс, доставка за підпискою та інтеграція з «розумним домом». Розвиватиме проєкт – окрема від мережі команда. Чи зможе Varus змінити правила гри на ринку e-grocery?

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Мережа супермаркетів Varus змінює підхід до онлайн-продажів. Із липня компанія реалізовує нову стратегію в e-commerce – для цього створюється окрема структура з власною IT-командою, маркетингом, кур’єрською доставкою та продуктовим маркетплейсом, розповідає CEO напряму Олег Спірін.

«Першим партнером буде сам Varus, але хочемо залучити тих, кого немає на полицях наших супермаркету», – каже він.

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