Мережа Varus запускає окрему структуру для онлайн-продажів. У компанії з’явиться маркетплейс, доставка за підпискою та інтеграція з «розумним домом». Розвиватиме проєкт – окрема від мережі команда. Чи зможе Varus змінити правила гри на ринку e-grocery?

Мережа супермаркетів Varus змінює підхід до онлайн-продажів. Із липня компанія реалізовує нову стратегію в e-commerce – для цього створюється окрема структура з власною IT-командою, маркетингом, кур’єрською доставкою та продуктовим маркетплейсом, розповідає CEO напряму Олег Спірін.

«Першим партнером буде сам Varus, але хочемо залучити тих, кого немає на полицях наших супермаркету», – каже він.