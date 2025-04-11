Чотири системи ППО IRIS-T і снаряди. Німеччина анонсувала пакет допомоги для України

Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України, підтримка включатиме чотири системи IRIS-T із боєприпасами та 100 000 артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який прибув у Брюссель на засідання Контактної групи з оборони України, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«Ми надамо ще чотири системи IRIS-T, включаючи ракети. Отже, це найкраще повідомлення дня, яке супроводжується інформацією про те, що ми також надали ще 30 ракет для систем Patriot», – сказав він перед початком зустрічі у форматі «Рамштайн».

Допомога включає чотири додаткові системи IRIS-T плюс 300 керованих ракет, 120 ПЗРК, 300 розвідувальних безпілотників, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 танків Leopard, 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного спостереження і ще 100 000 артилерійських боєприпасів тощо.

«Вчора я зміг оголосити, що за останні кілька днів ми надали 30 додаткових керованих ракет Patriot із наших власних запасів для систем Patriot, які ми вже доставили в Україну», – наголосив Пісторіус.

Контекст

11 квітня Німеччина та Велика Британія головуватимуть на 27-му засіданні Контактної групи з оборони України, в якому візьмуть участь близько 50 країн для надання додаткової військової підтримки Україні. На засіданні буде присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Напередодні Умєров заявив, що основним питанням, яке розглядатимуть на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», буде посилення української протиповітряної оборони, зокрема необхідно постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

Очікується, що міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у засіданні країн по відеодзвінку.

Велика Британія та Норвегія допоможуть профінансувати постачання сотень тисяч безпілотників в Україну, повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Дві країни представлять спільний пакет у розмірі 450 млн фунтів стерлінгів ($580 млн) із існуючих фондів на зустрічі у Брюсселі 11 квітня.